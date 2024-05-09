Yüz binlerce sivilin sığındığı Mısır sınırındaki Refah bölgesini tanklarla işgal eden İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü Irak ve Afganistan'daki katliamlarıyla bilinen ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'a devretmeyi planladığı öğrenildi.

İsrail medyası, güvenli olduğu gerekçesiyle 1.5 milyon sivilin sığındığı güneydeki Refah kentini işgal eden İsrail'in yeni planını yazdı. İsrail'in Haaretz gazetesine göre, ABD yönetimine "Refah'a kara operasyonun amacını rehine müzakerelerinde Hamas'a baskı uygulamak ve sınır kapısının Hamas'ın gücünün simgesi olmaktan çıkarmak" diye sunan Netanyahu hükümetinin, operasyonun tamamlanmasının ardından Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü Amerikan özel bir güvenlik şirketine devretme güvencesi verdi.

Habere göre İsrail hükümeti, adı açıklanmayan, ama eski elit ABD askerlerini çalıştırdığı ve Afrika ve Ortadoğu'daki stratejik bölgelerin güvenliği konusunda uzman olduğu belirtilen özel güvenlik şirketiyle görüşme aşamasında. Gerekirse İsrail ve ABD, şirkete Refah'taki faaliyetlerinde yardım edecek.

ŞİRKETE DESTEK SÖZÜ

Güvenlik şirketinin ABD'nin Afganistan, Irak işgallerinde savaş suçlarıyla birlikte anılan Blackwater'ı akıllara getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'li şirket iddiasına "Benim bundan hiç haberim yok" dedi.

Filistinli gruplar, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda dış vesayeti reddettiklerini bildirdi. Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı idaresinin Filistin'in iç meselesi olduğunu belirterek, tüm kesimlerden bu yöndeki planlarla işbirliğini reddetmeleri istendi. Komite, "Bunu bir tür işgal olarak kabul edeceğiz. Bu yöndeki herhangi bir planı bertaraf etmek için işgale karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yaptığı eylemler, suikastlar ve sabotajlar ile birçok suça karışan Blackwater, ilk yurt dışı eylemini 11 Eylül saldırısının ardından dönemin devlet başkanı George W. Bush'un talimatı ile Irak ve Afganistan'da gerçekleştirdi. Örgüt 2004'te gerçekleştirilen Irak'ta Felluce operasyonunda 17 sivili katletti, Bağdat'ta 2007'de ise çocuk ve kadın dahil 14 sivilin ölümüne yol açtı. Bu yüzden örgütün 4 eski çalışanı 2014'te ömür boyu cezaya çarptırıldı. Özellikle Irak ve Afganistan'da kanlı operasyonlarla da ismi anılan Blackwater, ABD'nin Irak'ı işgali sırasında suikast girişimleri ve gerçekleştirdiği bombalı saldırılarla da tepki çekmişti. Gelen tepkiler üzerine ismini Academi olarak değiştirdi.