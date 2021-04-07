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07 Nisan 2021 Çarşamba 20:42:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 20:42:00

Türk futbolu için aşı kararı

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantıda en alt ligden, en üst klasmana kadar herkesin 1 ay içinde aşı olması kararlaştırıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşti.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig temsilcileri ve TFF 1. Lig temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop toplantıda yer aldı.

Toplantının bitiminin ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin aşı olmasına karar verildi.

Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı kovid-19 Toplantı
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