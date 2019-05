Transfer listesi ortaya çıktı! Onyekuru'nun yerine dünyaca ünlü 4 yıldız

Yeniden kadro mühendisliğine soyunacak olan Galatasaray’da bazı futbolcuların Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğu gözlemlenirken, özellikle Henry Onyekuru’nun Everton’a geri dönecek olması sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Ancak Cimbom, Onyekuru'nun yerine kadrosuna katmayı planladığı isimlerle taraftarını memnun edecek gibi görünüyor. Bu sezon takıma yaptığı büyük katkıyla alkış toplayan Onyekuru’nun yerine yazılan 3 yıldız oyuncuya Arda Turan da eklendi.

Başakşehir maçından önce Florya’ya gelerek Fatih Terim’le görüşen ve hocasıyla aradaki buzları erittiği iddia edilen Arda’nın önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceği belirtilirken, Fatih Terim’in sol öne transfer edeceği oyuncu sayısının 4’e çıkması taraftarların da aklını karıştırdı.

İşte Galatasaray’la adı anılan kanat futbolcuların listesi:

1-Arda Turan: Barcelona’dan kiralık olarak Başakşehir’e imza atan Arda’nın gönlünde yatan takımın her zaman Galatasaray olduğu biliniyor. Eğer sarı-kırmızılı kulüp resmi olarak girişimlerde bulunursa yıldız futbolcu her an çok özlediği formayı giyebilir.

2- Ryan Babel: Fulham’ın küme düşmesiyle serbest kalan ve Galatasaray’la görüşen Babel, 2,5 milyon Euro imza parası + 2 yıllık sözleşme istiyor. 33 yaşındaki futbolcunun maliyeti 7,5 milyon euro’yu geçiyor.

3- Frank Ribery: Bayern Münih’te bir şampiyonluk daha gören ve sosyal medya hesabından sık sık Galatasaray paylaşımlarında bulunan Ribery, taraftarları da bir hayli heyecanlandırıyor.

4- Trezeguet: Kasımpaşa’nın süper Mısırlısı Trezeguet yüksek maliyetinden dolayı Galatasaray yönetimini düşündürürken, Fatih Terim’in gönlünde yatan yıldızın aslen Trezeguet olduğu biliniyor. 10 milyon Euro fiyat biçilen Trezeguet için Belhanda’nın satılması bekleniyor.

