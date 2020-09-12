Trabzonspor'da Sörloth krizi! 3 gündür haber alınamıyor
Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Norveçli golcüden 3 gündür haber alınamadığı belirtildi.
Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi Sörloth krizi yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.
Sörloth son olarak ülkesinin Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşmada görev almıştı. 2 gol 1 asist yaptığı maçta yıldızlaşmıştı.
(TRT Spor)
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