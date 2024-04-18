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18 Nisan 2024 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 11:15:00

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'e 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

Etiketler : süper lig türkiy futbol federasyonu müsabaka
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