Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2024
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
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