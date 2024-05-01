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01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:33:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:33:00

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;

Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mesaj 1 mayıs emek ve dayanışma günü
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