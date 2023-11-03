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03 Kasım 2023 Cuma 22:05:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 22:05:00

Süper Kupa tarihinde değişiklik

Kaynak: TRT Spor

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TFF, Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

Daha önce yapılan açıklamada, müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.

Etiketler : TFF Süper Kupa 2023 Süper Kupa Süper Kupa tarihi değişikliği
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