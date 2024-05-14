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14 Mayıs 2024 Salı 15:44:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 15:44:00

Yunan polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale!

Kaynak: AA

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Yunanistan'da Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Filistin'e destek için yerleşme eylemi yapan 27 öğrenci gözaltına alındı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesine savcı eşliğinde gelen polis, öğrencilerin Filistin'e destek için yaptığı yerleşme eylemine müdahale etti.

Yaşanan arbedenin ardından polis, 27 öğrenciyi gözaltına aldı.

Dün akşam Atina Üniversitesi önünde öğrenci birliklerinin çağrısıyla yapılan eylemde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını istemiş, barış çağrısında bulunmuştu.

Dostluk ve barış şarkılarının söylendiği konserle başlayan eylemin gece boyunca sürmesi öngörüldüğü için Atina Üniversitesi önünde çadırlar kurulmuştu.

Etiketler : yunanistan filistin gözaltı
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