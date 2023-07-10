Spor psikolojisi danışmanı Erkut Konter'den "Arda Güler" yorumu

Konter, yaptığı açıklamada, Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in henüz 18 yaşında gençlerin rüyası olan bir takımla anlaştığını kaydetti.

Arda Güler'in Real Madrid'de sergileyeceği performansın herkes tarafından merak edildiğini aktaran Konter, şöyle konuştu:

"Bu sadece kendisi için değil kendinden sonra gelen gençler için de büyük önem taşıyor. Şüphesiz başarılı olması birçok gencin de önünü açacak, beklentilerini ve başarılarını yükseltecektir. Arda Güler'in beklentilere cevap verebilmesi ve performansını en üst düzey rakiplerle mücadele içinde yükseltebilmesi sadece fiziksel, teknik, taktik ve sosyal yaşam düzenlemelerine değil aynı zamanda psikolojik durumu yönetmesine de bağlı olacaktır. Şu andaki gelişim düzeyi, yarışmak için antrenman ve kazanmak için antrenman düzeylerinde olduğunu gösteriyor. Eğer bunların temelleri futbola başlangıç yıllarında, içsel motivasyona dayalı temel becerilerin gelişiminde, antrenmanı öğrenme ve antrenman için antrenman yıllarında iyi atıldıysa, rekabet ve yarışma psikolojisini yönetebilir."

Konter, Arda'nın rekabet ve yarışma ortamı ile ilgili psikolojik durumu yönetebilmesinin birçok faktöre bağlı olduğunu belirterek, "Performans ve başarı yönetimi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken diğer önemli konular arasında kültürler arası futbol psikolojisiyle ilgili problemler ve sakatlık sorunlarının olacağı söylenebilir. Bütün bunlar uyum sorunlarını etkileyebilir, performans ve başarının yönetilememesi ile sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Arda'nın Real Madrid kariyerinde motivasyon yönetiminin de önemli olacağını kaydeden Konter, "Arda'nın futbolla ilişkili olarak spor psikolojisi danışmanlığı, geleceği için çok önemli olabilir. Bütün bu konularda disiplin göstermesi de başarılarını devam ettirmesi ve

hedeflerini gerçekleştirmesi açısından bir zorunluluk olarak gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.