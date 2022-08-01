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01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:13:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:13:00

Spor hisseleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yüzde 20,6 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri geçen ay yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 20,6 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, yüzde 11,4 arttı.

Analistler, resesyon endişelerinin küresel piyasaları meşgul etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Yurt içinde de sektörel ayrışmaların öne çıktığını ifade eden analistler, yatırımcıların geçen ay spor hisselerine ilgi gösterdiğini aktardı.

Yapılan transferlerle birlikte de spor hisselerinde genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yüzde 20,6 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı geçen ay 56 lirayla tarihi zirveyi görmüştü.

Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti.

Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan kulüp, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Geçen ay Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 6,5, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 6,3, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 5,1 artış kaydetti.

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Trezeguet'le (Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan) ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, İstanbulspor'dan 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Jackson Muleka'nın 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini açıklayan Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un da 1 sezonluğuna kiralandığını duyurmuştu.

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında geçen ay futbol A takımı kol sponsorluğunu içeren yeni sponsorluk anlaşması imzalanmıştı.

Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna katan Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı da 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Yıl başından bu yana performansta da Fenerbahçe başı çekti

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yatırımcısını sevindirirken, Trabzonspor yatırımcısını üzdü.

Fenerbahçe, yıllık bazda olduğu gibi aylık bazda da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 78,6 artış kaydetti.

Fenerbahçe'yi yüzde 20,6 ile Galatasaray, yüzde 5,5 ile Beşiktaş izledi.

Trabzonspor ise yatırımcısına yüzde 19,1 kaybettirdi.

Fenerbahçe piyasa değerinde tarihi zirveye ulaştı

Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Temmuz ayında 5 milyar 424 milyon 104 bin liralık piyasa değeriyle tarihi zirveyi gören Fenerbahçe, ayı 4 milyar 978 milyon 694 bin liralık piyasa değeriyle tamamladı.

Piyasa değerinde Fenerbahçe'yi 2 milyar 450 milyon lirayla Trabzonspor, 2 milyar 116 milyon 800 bin lirayla Galatasaray ve 1 milyar 51 milyon 200 bin lirayla Beşiktaş izledi.

Etiketler : Borsa İstanbul Temmuz Fenerbahçe Trabzonspor
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