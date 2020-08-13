Futbol dünyası Süleyman Seba'yı unutmadı

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Futbolun diğer renklerine saygısı, yeşil sahada meslektaşlarına karşı efendiliği, yöneticiliği döneminde centilmenliği, hayatı boyunca futbolun saygınlığı konusunda hep iyi örnek olan, 2014-2015 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun sembol ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının beşinci yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe de Seba'yı unutmadı

Fenerbahçe Kulübü, Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında, Süleyman Seba'nın fotoğrafı paylaşılarak, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan da Seba için anma mesajı

Seba için Galatasaray Kulübü de bir anma mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında Süleyman Seba'nın fotoğrafına yer verilerek, "Nezaketi, beyefendiliği, sportmenliği ve başarılarıyla Türk futbol tarihine imzasını atan isimlerden, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının beşinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.