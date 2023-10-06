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06 Ekim 2023 Cuma 14:04:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 14:04:00

Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak

Kaynak: AA

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Etiketler : ems yapı sivasspor pendikspor Pendik Stadı
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