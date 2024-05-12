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Edirne'de 'tiny house' ve kaçak yapılara izin verilmeyecek
12 Mayıs 2024 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 13:00:00

Edirne'de 'tiny house' ve kaçak yapılara izin verilmeyecek

Kaynak: AA

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Edirne'nin tarım arazilerini korumak maksadıyla tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin verilmeyecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ve Enez bölgesinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var."

Etiketler : edirne tarım arazileri tiny house kaçak yapı
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