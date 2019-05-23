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23 Mayıs 2019 16:56 | Perşembe

PFDK Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak hakkında ek bilgi belge istedi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala hakkında karar vermek için ek bilgi ve belge talep edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği tarafından sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile ilgili ek bilgi ve belge istendiğini açıkladı.

İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ - Medipol Başakşehir AŞ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir.

PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ"

SEVK NEDENLERİ NELERDİ?

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

PFDK, Galatasaray - Başakşehir maçındaki disiplin ihlalleri sebebiyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devam edilmesine karar verdi.

İşte PFDK kararları...

1- BURSASPOR Kulübünün, 19.05.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 122, 123, 124, 125, 126 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI G13 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F1, KUZEY KALE ARKASI D4, D5, D6, GÜNEY KALE ARKASI G9, G10, G13, G14 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI G13 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C5, C6, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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