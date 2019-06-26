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26 Haziran 2019 15:26 | Çarşamba

MKE Ankaragücü'nde kongre kararı alındı

MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı. Başkent ekibi 8 Temmuz'da topbaşı yapacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulunun, günü ve yeri daha sonra belirlenmek üzere, temmuz ayında olağanüstü genel kurul kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün gündemindeki bazı konulara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları için 8 Temmuz Pazartesi günü Beştepe'de topbaşı yapacak sarı-lacivertli ekibin, 19 Temmuz Cuma günü Erzurum kampının başlayacağı bildirildi.

Eryaman Stadyumu için tahsis talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, kombine ve loca satışları için stat tahsisinin beklendiği ifade edildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer kiralandığı ve Ankaragücü Store oluşturmak üzere tadilat çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "En kısa zamanda hizmete sunulacaktır. Ankaragücü Store'ye ilaveten yine kulübümüzün bünyesinde otobüs alınarak store mağazasına dönüştürülecek olup gezici olarak camiamızın hizmetine sunulacaktır." denildi.

Tandoğan'daki tesislerle ilgili süresi biten protokol yenilenmediği için altyapı projelerinin uygulanamadığı belirtilen açıklamada, protokolün imzalanmasından sonra projelerin uygulamaya konulacağı kaydedildi.  (AA)

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