Millilerimiz EURO 2020'ye kötü başladı

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12 Haziran 2021 Cumartesi 00:35:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 00:36:00

Milliler EURO 2020'ye kötü başladı: Türkiye 0 - 3 İtalya

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EURO 2020 açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollandalı Danny Makkelie yönettiği maçtan ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrılan milliler, turnuvaya mağlubiyetle başladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih Demiral (KK), 66'da Immobile ve 79'da Insigne kaydetti.

Ay-yıldızlı milli takımımız A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR

18'inci dakikada Jorginho ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Insigne'nin plase vuruşunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Insgine'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Chiellini kafayı vurdu. Uğurcan Çakır, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada Insigne'nin pasıyla soldan sıfıra inen Berardi'nin ortasında Immobile kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

43'üncü dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Immobile'nin vuruşunda Uğurcan Çakır iki hamlede topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada orta sahada yaptığı baskı sonrasında Jorginho'dan topu kapan Cengiz Ünder, hızlı rakip sahaya geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in şutunda İtalya savunmasına çarpan top kaleci Donnarumma'da kaldı.

53'üncü dakikada İtalya öne geçti. Barella'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Berardi, Umut Meraş'tan sıyrıldıktan sonra sert bir orta kesti. Merih Demiral'a çarpan top ağlara gitti: 0-1.

57'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Immobile'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

75'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında ceza sahası içinde Kenan Karaman kafayla dokundu. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.

79'uncu dakikada İtalya bir gol daha buldu. Uğurcan'ın hatalı pasında topla buluşan Berardi pasını Barella'ya verdi. Bu oyuncu bekletmeden Immobile'yi gördü. Immobile pasını bekletmeden sol kanattan ceza sahasına giren Insigne'ye verdi. Insigne'nin plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

STAT: Roma Olimpiyat

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 64 Kaan Ayhan), Kenan Karaman (Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İTALYA: Donnarumma- Florenzi (Dk. 46 Di Lorenzo), Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli (Dk. 74 Christante), Barella, Berardi (Dk. 85 Bernardeschi), Insigne (Dk. 80 Chiesa), Immobile (Dk. 81 Belotti)

GOLLER: Dk. 53 Merih Demiral (Kendi kalesine), Dk. 66 Immobile, Dk. 79 Insigne (İtalya)

SARI KARTLAR: Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Etiketler : A Milli Futbol Takımı EURO 2020 maç
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