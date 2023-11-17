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17 Kasım 2023 Cuma 22:46:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 22:46:00

Milli judoculardan 2 madalya

Kaynak: AA

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Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ejder Toktay gümüş, Merve Azak ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Potsdam kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki müsabakalar tamamlandı.

Ejder Toktay, erkekler 73 kilo finalinde karşılaştığı Hollandalı Koen Heg'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 48 kiloda yarışan Merve Azak ise Portekizli Raquel Brito ile yaptığı 3'üncülük maçını kazandı.

Etiketler : Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Merve Azak Ejder Toktay MADALYA
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