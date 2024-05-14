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14 Mayıs 2024 Salı 13:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 13:00:00

Sinan Ateş cinayetinin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sinan Ateş'in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLARLA YERE YIĞILDI

Sinan Ateş'in öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde Sinan Ateş'in, cuma namazı çıkışında arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile birlikte yürürken saldırıya uğradığı görüldü.

Sinan Ateş'in, vurulduktan sonra yere düştüğü, Bozkurt ve Keçik'in önce araçların arkasına saklandığı, sonra kaçan Eray Özyağcı'nın arkasından ateş ettikleri görüldü.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, aralarında tetikçi Eray Özyağci ile azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da yer aldığı 22 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Etiketler : sinan ateş cinayet spruşturma görüntü
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