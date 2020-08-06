Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması altında görev aldığı 37 resmi maçta 10 kez ağları havalandırdı.