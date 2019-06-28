Levante'den Soldado açıklaması: Onunla ilgileniyoruz

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Roberto Soldado'nun yeni takımı neresi olacak? Levante yöneticisi David Navarro, tecrübeli forvet için transfer açıklamasında bulundu.

İsmi Levante ile anılan Soldado için konuşan Navarro, ''Soldado'nun nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmaya gerek yok. Gittiği her yerde gol atıyor. Henüz bir iletişimimiz olmadı ama ilgilendiğimiz oyunculardan birisi.'' sözlerini kullandı.

SOLDADO, EVİNE GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Valencia doğumlu 34 yaşındaki Soldado'nun da Valencia takımı olan Levante'ye gitmeye sıcak baktığı belirtiliyordu.

Soldado, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkarken 7 gol ve 6 asist üretmişti.

(Sporx)