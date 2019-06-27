Lazio, Yusuf Yazıcı ve Yunus Akgün'e kancayı taktı

Geçtiğimiz sezon Serie A’yı 8.sırada tamamlayan ve Iglı Tare’nin çalışmalarıyla kadrosunu güçlendirmeye çalışan Lazio iki Türk yıldıza kancayı taktı. Orta saha hattını güçlendirmek için kolları sıvayan ‘Gök Mavililerin’ Galatasaray’da oynayan Yunus Akgün ve Trabzonspor’un yıldızı Yusuf Yazıcı için girişimlere başladığı ifade edilirken, İtalyan kulübün iki futbolcu için 18 milyon euro’yu gözden çıkardığı bildirildi.

LAZİO YUSUF YAZICI VE YUNUS AKGÜN İÇİN ISRARCI

Trabzonspor’da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yusuf Yazıcı için 20 milyon Euro isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu’na 15 milyon Euro diyen Lazio’nun, Yunus Akgün içinse 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Süper Lig’den bazı kulüplerin alt yapılarını bile inceleyen Iglı Tare’nin Yusuf ve Yunus’ta bir hayli ciddi olduğu ifade edilirken, Arnavut Sportif Direktörün daha önce bordo mavili kulübün genç yeteneği olan Ömer İmamoğlu’nu da listesine aldığı biliniyordu. (TM Dijital Haber Merkezi)