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04 Ağustos 2020 Salı 22:19:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 22:19:00

Kasımpaşa'dan TFF'ye harcama limiti tepkisi

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Kasımpaşa, "Kasımpaşa Kulübü, dernek değildir. Anonim bir şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş yöneticiler sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanmayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.

Kasımpaşa Kulübü, kulüplerin harcama limitlerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonuna sert tepki göstererek, yönetim kurulunun gelecek sezon lige devam etmeme konusunu gündemine alabileceğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan Kasımpaşa için öngörülen harcama limitini anlamanın ve kabul etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, "Türk futbolu köşeli kurallarla yönetilmez. Karar vericiler kulüplerin yaşaması için gerçekçi karar almak zorunda. Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar kulüpleri daha da zor duruma sokar. Kasımpaşa Kulübü, dernek değildir. Anonim bir şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş yöneticiler sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanmayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır." denildi.

Türk futbolunda maddi bütün sorumluluklarını üstlenmiş, ülke futbolu için istikbal vadeden, kulüp şirketlerin borçları olmamasına rağmen haksız rekabete mahkum edilmesinin kabul edilemeyeceği kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Gerçeklerden uzak, işi, aşı, umudu ve hayatı futbol olmayan kurul üyeleri futboldan ellerini çekmeli ve kendi işlerine dönerek futbolu, sevdası futbol olanlara devretmelidir. Kulüpler Birliğinin süreçlerde aktif rolü kesinlikle kabul edilmelidir. Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir."

Alınan kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Haklı taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Yeni bir kaos ortamına sürüklenen Türk futbolunun paydaşları kararın bir kez daha gözden geçirilmesini bekliyor. Bu gidiş futbol gerçeği ile bağdaşmaz. Türk futbolu üstenci bir tavırla yönetilemez. Türk futbolu, 'Böyle yönetiyorum' anlayışına mahkum edilemez. Türk futbolunda kulüpleri dinlemeden yönetme dönemi sona ermelidir." ifadeleri kullanıldı.

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