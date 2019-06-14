Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a tarihi transfer çalımı

Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa’da, bu sezon ise Kayserispor’da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken Bernard Mensah’ın yeni takımı belli oldu.

MENSAH KASIMPAŞA'DA

Bu sezon Kayserispor’da Deniz Türüç ile birlikte en fazla göze çarpan ve Atletico Madrid’den kiralık olarak Süper Lig’e gelen Mensah için Beşiktaş’ın ciddi girişimleri olmuştu. Orta sahada oynamasına rağmen 28 maçta 4 gol 1 asistlik istatistiğiyle alkış toplayan Ganalı futbolcu menajer Ahmet Bulut’un yaptığı çalışmayla Kasımpaşa’ya geri dönerken, oyuncunun eski hocası Kemal Ödeş ile yollarının bir kez daha kesişmesi dikkatlerden kaçmadı.

KASIMPAŞA İKİ TRANSFER DAHA BİTİRDİ

Mensah, Trezeguet, Diagne, Eduok gibi futbolcuları bulup Kasımpaşa’ya getiren ve onları parlatarak kulübe büyük paralar kazandıran Kemal Özdeş’in Mensah’ın takıma geri dönmesinden çok mutlu olduğu belirtilirken, Kasımpaşa’nın henüz ismi sır gibi saklanan ve Fransa’da oynayan 2 futbolcunun daha işini bitirdiği bildirildi.

(Diriliş Postası)