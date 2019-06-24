24 Haziran 2019 17:41 | Pazartesi
Kasımpaşa, Karim Hafez'i bir sezon daha kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, tekrar kiraladığı Mısırlı sol kanat oyuncusu Karim Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Karim Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.
(AA)
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