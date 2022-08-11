Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı
Kaynak: AA
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, libero Deniz İvgen'i renklerine bağladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçmiş sezonlarda Spor Toto ve Sorgun Belediye takımlarının formalarını giyen 24 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Deniz kadroya dahil edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz, Halkbank formasını giyecek olmanın kendisini gururlandırdığını söyledi.
Formaya ve camiaya layık olmak için elinden geleni yapacağını belirten Deniz, "Bu formanın ağırlığını ve nereye geldiğimi iyi biliyorum. Arkadaşlarımla buraya tarih yazmak, müzeyi zenginleştirmek için geldik." ifadelerini kullandı.
- Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı
- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
- TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi
- Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu
- Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada
- Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması