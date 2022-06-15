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15 Haziran 2022 Çarşamba 12:16:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 12:16:00

Gülnaz Büşranur'un Avrupa şampiyonluğu öyküsü

Kaynak: AA

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Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Gülnaz Büşranur Coşkun, okçuluk sporuna 10 yıl önce okuduğu "Açlık Oyunları'' romanındaki karakter Katniss Everdeen sayesinde başladığını anlattı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Gülnaz Büşranur Coşkun, okçuluk sporunda altın madalyaya uzanan hikayesini AA muhabirine anlattı.

Okçuluk sporuna 10 yıl önce okuduğu ABD'li yazar Suzanne Collins'in kaleme aldığı "Açlık Oyunları" kitabındaki kadın karakter Katniss Everdeen sayesinde başladığını belirten Gülnaz Büşranur, çok sevdiği sporu yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Okçuluktan önce kick boks sporuyla da ilgilendiğini ifade eden Gülnaz Büşranur, "Okçuluk sporuna başladıktan sonra fark ettim ki aradığım spor buymuş. Okçuluğu aşkla yapıyorum. İlk başladığımda da bambaşka bir duygu olduğunu hissetmiştim. İlk başlarda dışarı çıkmak başka şeyler yapmak yerine sadece ok atmak istiyordum." diye konuştu.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınlar kategorisi finalinde Alman rakibi Michelle Kroppen ile karşılaştığını hatırlatan Gülnaz Büşranur, rakibini 6-2 yenerek şampiyonluk mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gülnaz Büşranur, başarılı olmak için her sporcu gibi çok çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Beni Avrupa şampiyonu yapan en iyi özelliğim başarısızlıklardan sonra asla pes etmemem oldu. Şampiyon olmak bambaşka bir histi. O kadar çok konsantreydim ki tüm maç boyunca bu durumu bozmamaya çalıştım. En büyük odaklandığım şey buydu. Şampiyon olduğumu duyduktan sonra bir rahatlama geldi. Gülmemi bile kontrol edemedim. Yere düşecek gibi hissettim. Nasıl bir tepki verebildiğimi de tam olarak bilmiyorum. Çok güzel bir duyguydu. Bundan sonraki hedefim gittiğim tüm yarışmaları kazanmak. Her zaman hedefim budur. "

"Okçuluk bana kaybettiklerimden ders çıkarmayı öğretti"

Okçuluk sporu sayesinde çok güzel arkadaşlıklar edindiğini dile getiren Gülnaz Büşranur, "Hocalarımla ve antrenörlerimle çok güzel bir ilişkim var. Çok sıcak bir ortamdayım. Mutluluk başarı getiriyor diyorlar ya burada çok mutlu olduğum için başarılı olduğumu düşünüyorum. Okçuluk bana ayrıca sabırlı olmayı ve kaybettiklerinden ders çıkarmayı öğretti." ifadelerini kullandı.

Açlık Oyunları serisi

ABD'li yazar Suzanne Collins'in kaleme aldığı Açlık Oyunları serisi, "Açlık Oyunları", "Ateşi Yakalamak" ve "Alaycı Kuş" kitaplarından oluşuyor. Bilim kurgu roman, beyaz perdeye de uyarlandı.

Açlık Oyunları, Kuzey Amerika'da kurulan Panem olarak bilinen bir ülkede geçmekte. Ülke, Capitol'un diktatörlük denetimi altındaki zengin Capitol ve onu çevreleyen on iki yoksul mıntıkadan oluşmaktadır.

Kitap serisi, Açlık Oyunları adı verilen ve canlı yayımlanan yarışmaya katılan 12-18 yaş arasındaki genç yarışmacıların hayatta kalma mücadelesini anlatmaktadır.

Kitabın ana karakteri olan ve kız kardeşinin yerine yarışmaya gönüllü katılan 16 yaşındaki Katniss Everdeen, usta bir okçudur.

Etiketler : Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşranur Coşkun Açlık Oyunları Katniss Everdeen
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