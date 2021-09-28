VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji özellikle 3 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
ABD'li general Milley: Görevimi yaptım
Samsun'da iş yerinden 14 bin 600 adet kaçak makaron çıktı
Bu yıl BM Genel Kuruluna 17 kadın hitap etti
Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak
Türkiye'de vaka sayısı 29 bine yaklaştı!
Park halindeki otomobile çarpan araç istinat duvarında asılı kaldı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
IRC duyurdu: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
MSB: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü
3. doz ne kadar etkili?
Standard & Poor's, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
ABD İsrail'in Filistin talebini reddetti!
Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'te TOGG'un direksiyonuna geçti
Okullar kapanacak mı?
Dünyanın en hafifi! Emniyet güçlerini koruyacak
Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT etkisiz hale getirdi
Akşener'in "başbakanlık" çıkışı!
TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Silahların konuştuğu takı kavgasında doktor çift boşanıyor
Fransa'dan 'dünya beşten büyüktür' fikrine onay!
Macron'dan skandal Osmanlı mesajı
Korona ilacında heyecanlandıran gelişme!
28 Eylül 2021 Salı 21:17:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 21:17:00

Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak

ABONE OL

Futbolda son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, gelecek yıl haziran ayında maça çıkacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile iş birliğini artırmak amacıyla iki kıtanın şampiyon milli takımlarının karşılaşması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2020 Avrupa Şampiyonu (EURO 2020) İtalya ile 2021 Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, 2022 Haziran ayında karşılaşacak. Maçın nihai tarihi ve oynanacağı stat ise daha sonra açıklanacak.

İki uluslararası futbol kurumu arasında yapılan anlaşmaya göre, iki kıtanın şampiyon milli takımlarının birbiriyle yapacağı maçlar bir kez ile sınırlı kalmayacak ve bu turnuva en az 3 kez düzenlenecek. Taraflar, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak kullanımlı bir ofis de açacak.

FIFA'nın, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrini gündemine almasının ardından UEFA ve CONMEBOL, buna karşı olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : UEFA Dünya Kupası Güney Amerika
Sultan düğünde

Sultan düğünde
Songül'ün içini yakan gerçek

Songül'ün içini yakan gerçek
İtalyan 'Hadise'si

İtalyan 'Hadise'si
Karla babasına benziyor

Karla babasına benziyor
Chris Pratt, Super Mario oluyor

Chris Pratt, Super Mario oluyor
Yardım derneği için sunucu oldu

Yardım derneği için sunucu oldu
Savaş başlattı

Savaş başlattı
Esra'nın partneri Necip

Esra'nın partneri Necip
3 bölümlük dava

3 bölümlük dava

EN ÇOK OKUNAN HABERLER