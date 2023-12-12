FIFA Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
Kaynak: AA
FIFA Başkanı Gianni Infantino, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.
"Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur."
"HAKEMLER OLMAZSA, FUTBOL OLMAZ"
"Hakemler olmazsa, futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum."
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