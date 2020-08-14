Fenerbahçeli ekibin koronavirüs testleri negatif çıktı
Kaynak: Akşam
Fenerbahçe, daha önce pozitif çıktığını belirttiği bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, dün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:
"Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır."
- Fenerbahçeli ekibin koronavirüs testleri negatif çıktı
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