Fenerbahçeli ekibin koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, dün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.



Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır."