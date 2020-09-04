04 Eylül 2020 Cuma 20:19:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 20:19:00
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı
Kaynak: AA
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Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolgay Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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