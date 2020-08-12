Fenerbahçe'de futbolcular testten geçti

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyunculara, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Fenerbahçe'de yarından itibaren günlük antrenman sayısı ikiye çıkacak. Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak olan sarı-lacivertliler, kampta ise arttırılmış taktiksel çalışmalara başlayacak.