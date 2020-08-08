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08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:21:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:21:00

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, antrenmandan önce saha ortasında futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Bulut'un saha içinde yaptığı konuşmada, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçe'mize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak, toplu ve bire bir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılarla dolu bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Daha sonra basın mensuplarının yanına gelen Erol Bulut, yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki günde bir antrenmanlar basına açık olacak. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. İnşallah birbirimizi iyi anlayacağız. Bol bol röportajlarımız olacak. İnşallah herkes için iyi bir sezon olur." diye konuştu.

Bulut'un yanı sıra sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da antrenmana katılırken, ülkelerinde karantinada bulunan yeni transferlerden Filip Novak ile Miha Zajc idmanda yer almadı.

Bugün İstanbul'a gelen Garry Rodrigues de havalimanından direkt tesislere geçerek idmana çıktı.

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