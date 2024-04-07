Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde sahadan çekildi!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.
- FENERBAHÇE 15 FUTBOLCUYLA GELDİ
Galatasaray mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda 15 futbolcu yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde sahaya çıkan 11 kişinin yanı sıra yedek kulübesinde ise 4 kişi bekledi.
Fenerbahçeli futbolcular, kamp yaptıkları otelde yemek yedikten sonra 11 Nisan Stadyumu'na geçti.- BAKAN BAK DA MAÇI TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip etmek için 11 Nisan Stadyumu'na geldi.
Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte takip etti.
- FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ TARAFTARLARIN YANINA GİTTİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın başlamasından önce protokol tribünün yanında bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yanına gitti.
Koç, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları arasında tribüne indi.
Galatasaray taraftarları ise Ali Koç'a tezahüratlarla tepki gösterdi.
- GALATASARAY ÇİFT KALE MAÇ YAPTI
Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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