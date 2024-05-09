Antalya'da faciadan dönüldü!
Antalya Havalimanı'nda bir uçak iniş yaptığı sırada ön tekeri patladı. Uçak gövdesi üzerine iniş yaptı. Uçaktaki 190 kişi tahliye edildi. Yolcularda yaralanma olmadı. Dün de İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yapmıştı.
Antalya'da Corendon Airlines'a ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçak, ön tekeri patlaması sonucu gövdesi üzerine iniş yaptı. Uçaktaki 190 kişi tahliye edildi. Yolcularda yaralanma olmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines'e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda hiçbir yaralanma meydana gelmemiştir.
İlk belirlemelere göre piste hasar yoktur. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."