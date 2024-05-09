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09 Mayıs 2024 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 16:40:00

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Ara bulucuların önerisine bağlıyız

Kaynak: AA

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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ara bulucuların onayladıkları ateşkes önerisine bağlı olduklarını vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelere dair açıklama yayımladı.

Ateşkes görüşmelerini yürüten Hamas heyetinin Katar'a gitmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını belirten Rişk, "Ara bulucuların ateşkes önerisini onaylama konusundaki tutumumuza bağlıyız." dedi.

Rişk, İsrail'in Refah'ı işgale yeltenmesi ve sınır kapısını ele geçirmesinin "ara buluculuk çabalarını baltalama, saldırıları tırmandırma ve soykırım yapma" amacı taşıdığını vurguladı.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Etiketler : HAMAS İSRAİL GAZZE ATEŞKES FİLİSTİN
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