İsrailli ırkçı bakandan "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas Biden'ı seviyor." ifadesini kullandı.

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid de X platformundan yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in paylaşımına tepki verdi.

Lapid, açıklamasında, "(İsrail Başbakanı) Netanyahu bugün Ben Gvir'i (kabineden) kovmazsa, ordudaki her askeri ve İsrail Devleti'ndeki her vatandaşı tehlikeye atar." ifadelerine yer verdi.

BİDEN'IN İSRAİL'DE TEPKİLERE YOL AÇAN REFAH AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

