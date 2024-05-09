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Hakkari'de 5 metreyi bulan karla mücadele
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09 Mayıs 2024 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 16:30:00

Hakkari'de 5 metreyi bulan karla mücadele

Kaynak: AA

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İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, İran sınırındaki Ay Tepe Üs Bölgesinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede çalışan görevliler, zorlu arazi şartlarına rağmen yolda biriken karları temizliyor.

Ekipler, 10 gün içinde yolu ulaşıma açmayı hedefliyor.

Etiketler : Hakkari KAR MÜCADELE
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