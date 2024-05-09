Hakkari'de 5 metreyi bulan karla mücadele
Kaynak: AA
İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, İran sınırındaki Ay Tepe Üs Bölgesinde karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede çalışan görevliler, zorlu arazi şartlarına rağmen yolda biriken karları temizliyor.
Ekipler, 10 gün içinde yolu ulaşıma açmayı hedefliyor.
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