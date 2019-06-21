Fenerbahçe Benik Afobe'nin peşine düştü

Geçtiğimiz sezon Slimani, Frey gibi forvetlerden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler Stoke City'nin golcüsü Benik Afobe transferine çevrildi.

Gelecek sezon için transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli takım, Stoke City'nin 26 yaşındaki golcü futbolcusu Benik Afobe için girişimlerine başladı.

Benik Afobe kimdir?

26 yaşındak santrfor oyuncusu Afobe, Kongo Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Golcü oyuncunun bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.