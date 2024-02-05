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05 Şubat 2024 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 07:45:00

Fenerbahçe 24. haftayı averajla lider tamamladı

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0

Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0

PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE24203163184563
2.GALATASARAY24203150143663
3.BEŞİKTAŞ2412393531439
4.TRABZONSPOR2411493833537
5.ÇAYKUR RİZESPOR2410682733-636
6.KASIMPAŞA A.Ş.2410594346-335
7.BITEXEN ANTALYASPOR2481062925434
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FK249693128333
9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2471073529631
10.EMS YAPI SİVASSPOR247982835-730
11.MKE ANKARAGÜCÜ2461173028229
12.ATAKAŞ HATAYSPOR2461083132-128
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR248792934-528
14.CORENDON ALANYASPOR246992634-827
15.YILPORT SAMSUNSPOR2475122735-826
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2468103147-1626
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2466122829-124
18.GAZİANTEP FK2466122736-924
19.TÜMOSAN KONYASPOR24410102337-1422
20.İSTANBULSPOR2435161744-2711

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

25. HAFTA PROGRAMI

9 Şubat Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

Etiketler : süper lig fenerbahçe futbol
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