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24 Şubat 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 10:45:00

Fenerbahçe 23. hafta erteleme maçında yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

JESUS, KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

TEK EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

Etiketler : fenerbahçe konyaspor süper lig

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