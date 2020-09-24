Ezeli rekabette 392. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü 392. randevuya çıkacak. 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında sarı lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, derbi tarihinde 392. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 başlayan rekabette, sarı lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, geride kalan 391 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi. Fenerbahçe ile Galatasaray, 63'üncü sezonu oynanan lig tarihinde ise 126 kez karşılaştı.

Sarı lacivertliler, ezeli rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı. Kalan 4 müsabakada ise taraflar ikişer galibiyet elde etti.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek ezeli rakibine karşı yaklaşık 20 yıllık dış saha galibiyeti hasretine son verdi.

Diğer yandan Fenerbahçe, yaklaşık 3 buçuk yıldır Galatasaray'ı yenemiyor. Sarı lacivertliler, sarı kırmızılılar karşısındaki son derbi zaferini 23 Nisan 2017'de yaşamıştı.