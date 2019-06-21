Ersun Yanal, Kolarov'u joker olarak kullanacak

Fenerbahçe, İtalya'nın Roma takımında forma giyen Aleksandar Kolarov'u dün İstanbul'a getirmişti. Daha önce prensipte söz kesilen Sırp futbolcuyla pazarlık masasına oturan sarı lacivertli yönetimin, transferi bugün kesinleştirmesi bekleniyor.

Kolarov'u yeni sezonda kadroda düşünmeyen Roma yönetimi, Inter'den gelen teklifi geri çevirerek, futbolcunun Fenerbahçe ile görüşmesine izin vermişti. Sırp futbolcu da bu iznin ardından İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'den yıllığı 2.8 milyon eurodan iki senelik sözleşme teklifi aldı. Olumlu geçen görüşmenin ardından ufak pürüzlerin ise kısa süre içinde çözüleceği ifade edildi.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aleksandar Kolarov'un bonservisi için sembolik bir bedel ödeme konusunda Roma ile anlaşan sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem stoper hem de sol bek oynatabileceği için Kolarov'un transferini çok istediği ve joker olarak kullanacağı öğrenildi. (Sporx)