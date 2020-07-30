30 Temmuz 2020 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 18:59:00
CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti
CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddetti.
- CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti
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