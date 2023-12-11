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Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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11 Aralık 2023 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 13:08:00

Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Kaynak: AA

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Beşiktaş Futbol Takımı'nda Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

Etiketler : beşiktaş futbolcu kadro dışı
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