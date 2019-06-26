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26 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Beşiktaş'a gençlik iksiri

Parlayan gurbetçileri yakın markaja alan Siyah-Beyazlılar, 6 genç ismi daha takip ediyor. Bunlardan en önde görüleni ise Bochum U19’dan Okan Yılmaz. Türk ve Alman alt yapı milli takımlarında oynayan Okan, Güven Yalçın gibi düşük bir maliyetle takıma kazandırılacak.

GÜNEŞ

OKAN YILMAZ ÖNE ÇIKIYOR

■ BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz sezon Leverkusen U19 takımından 150 bin euro karşılığında transfer ettiği Güven Yalçın modelinin devamını bu yaz transfer döneminde getirecek. Siyah-Beyazlı yönetim, Avrupa’da alt yapılarda oynayan 6 gurbetçi futbolcuyu yakın markaja aldı. Bu futbolcular içinde Kartal’ın en beğendiği isim ise Bochum U19’dan Okan Yılmaz. Yönetim, sağ ve sol açık olarak oynayabilen Okan’ı kısa süre içinde kadrosuna katacak.

TAM BİR TAKIM OYUNCUSU

■ TÜRK ve Alman alt yapı milli takımlarında forma giyen Okan Yılmaz’ı uzun süredir takip eden ve çok beğenen Beşiktaş scoutları, oyuncu için hazırladıkları raporda, “Gol vuruşlarında, oyun okumada ve ikili mücadelelerde başarılı. İnisiyatif almayı seviyor. Sonuca gider ama bencil değil. Tam bir takım oyuncusu. 2 sene önce Manchester City istedi ama anne ve babası yanlarından ayrılmasını doğru bulmadı” ifadelerine yer verdi.

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