Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya

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08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:33:00

Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor

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Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında geride kalan lig maçlarından 22'sini siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ, EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-2018 sezonunda 2-1, 2016-2017 sezonunda da 4-1 mağlup etti.

KASIMPAŞA, BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, hanesine 20 puan yazdırdı. Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisi, 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

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