Beşiktaş, Dorukhan Toköz için Udinese'den gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti
Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz için 9 milyon Euro teklif eden Udinese'ye olumsuz yanıt verdi.
Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile dikkat çeken Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
Bir süre önce 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan ekibine olumsuz yanıt verdi.
Dorukhan için yapılan teklifi düşük bulan siyah beyazlı kulüp, milli futbolcu için en az 15 milyon Euro talep ettiklerini Udinese'ye iletti.
Mart ayında İtalya'nın Genoa kulübü de Dorukhan Toköz için Beşiktaş ile temasa geçmiş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Geçen sezon başında Eskişehirspor'da Beşiktaş'a bonservis bedelsiz transfer olan Dorukhan, siyah beyazlı forması ile çıktığı 25 maçta, 3 gol attı, 4 asist yaptı.
(Ntvspor)
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