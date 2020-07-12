ilk 11'ler belli oldu

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray'da Donk sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 11'de yer alacak. Fatih Terim, 2003 doğumlu Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkaracak.

İlk 11'ler şöyle:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER



Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve cezalı olan Sofiane Feghouli, başkentte sahaya çıkamayacak. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamayan Radamel Falcao'nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.