Ankaragücü Başkanı konuştu: Altay'ın talipleri var
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer döneminin gözde isimlerinden olan genç kaleci Altay Bayındır hakkında konuştu.
TRT Spor'a konuşan Yiğiner, ''Altay Bayındır için biz 3 milyon euro istedik ama bu işin pazarlığı sünnettir ancak menajerlerle değil, kulüp başkanlarıyla olabilir. Avrupa'dan ciddi kulüpler var, onu bekliyoruz. 3 kulüp istiyor Almanya'dan ve İtalya'dan.'' sözlerini kullandı.
''FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ...''
21 yaşındaki kaleci ile 3 büyüklerin ilgilendiğini de belirten Ankaragücü Başkanı, ''Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Altay ile ilgileniyor ama menajerler aracılığıyla ilgileniyorlar. Kulüp başkanları ve yöneticilerden bir teklif gelmedi.'' dedi.
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