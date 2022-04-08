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08 Nisan 2022 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 14:23:00

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor

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“Tarihe, Doğaya Saygı” temasıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu için geri sayım başladı.

TOUR OF TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONLUK KUPASI NFT FORMATINDA OLACAK

10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek dev organizasyon, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyonluk ödülleri NFT (Non-Fungible Token - Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında takdim edilecek. Etap, Mayo ve Kupa olmak üzere 3 farklı tipte hazırlanacak NFT'ler özel bir pazaryerinde sınırlı sayıda satışa çıkarılacak ve satın alanlara özel haklar tanınacak.

Yenilikçi NFT projesi Türkiye'nin önde gelen basılı ve dijital kart platformu Mythos Cards(mythos.cards) tarafından üstleniliyor.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Türkiye Bisiklet Federasyonu NFT Projesi Uygulama Detayları:

Tour of Türkiye'nin başlamasından önce NFT'ler mint edilecek ve satışa açılacak. NFT çalışmalarıyla ilgili detaylar ise şu şekilde olacak:

NFT'ler 3 farklı tipte olacak:

* Etap NFT'leri – 8 Etap – Her etap için 5'e kadar numaralı NFT

* Mayo NFT'leri – 4 Mayo - Her mayo için 5'e kadar numaralı NFT

* Kupa NFT'si – 1 Kupa – 5'e kadar numaralı NFT

Etap NFT'leri

* Her bir etabın topografik haritası NFT haline getirilecek ve satışa sunulacak.

* NFT'ler her etap için 5'er adetle sınırlıdır.

* 8 etapta toplam 40 adet NFT hazırlanacak.

* Etap galiplerine özel bir adet NFT hediye edilecek.

* Etap NFT'si satın alanlara, ilgili etapta özel alana girme ve yarışı oradan takip etme hakkı verecek.

Mayo NFT'leri

* Tour of Türkiye öncesi satışa çıkacak mayoların her birinin 5'er adet NFT'si yapılacak.

* Toplam 20 adet NFT satışa çıkacak.

* NFT forma satın alanlara, aldıkları forma kargo ile yollanacak.

Kupa NFT'si

* TUR'un kupasının 5 adetle sınırlı NFT'si üretilecek.

* TUR'u kazanan sporcuya Kupa'nın 1/1 numaralı NFT'si armağan edilecek.

Etiketler : Kupa NFT Tour of Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
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